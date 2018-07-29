Звонарева - Потаповой: "Удачной тебе карьеры"

На церемонии награждения после парного финала Moscow River Cup, в котором Вера Звонарева и Анастасия Потапова обыграли Галину Воскобоеву и Александру Панову (6:3, 6:0), более опытная из дуэта победительниц поздравила свою юную напарницу и пожелала ей удачной карьеры.

- Настя, поздравляю! Ты - большая молодец. У тебя сегодня был тяжелый день. Выдержать три матча в один день, когда тебе только 17 лет, это тяжелейшее испытание. И ты его здорово выдержала. Удачной тебе карьеры! - сказала Звонарева в адрес Потаповой. (Мария НИКУЛАШКИНА)