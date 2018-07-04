Звонарева, Потапова и Лоттнер получат wild card на Moscow River Cup

Wild card на турнире WTA Moscow River Cup в Москве получат россиянки Вера Звонарева и Анастасия Потапова, а также немка Антония Лоттнер, сообщает официальный Инстаграм соревнований.

Турнир пройдет с 22 по 29 июля. Призовой фонд - 750 000 долларов.