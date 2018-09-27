Звонарева и Козлова проиграли в 1/4 финала парного турнира в Ташкенте

Российская теннисистка Вера Звонарева в паре с украинкой Катериной Козловой проиграла в 1/4 финала турнира WTA в Ташкенте (Узбекистан) в парном разряде. Они уступили дуэту Нао Хибино/Оксана Калашникова (Япония/Грузия) - 4:6, 3:6.

В полуфинале Хибино и Калашникова сыграют с победителями пары Ольга Данилович (Сербия)/Тамара Зиданшек (Словения) - Далила Якупович (Словения)/Вера Лапко (Белоруссия).

Ташкент (Узбекистан)

Турнир WTA Tashkent Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Нао Хибино/Оксана Калашникова (Япония/Грузия, 2) - Катерина Козлова/Вера Звонарева (Украина/Россия) - 6:4, 6:3