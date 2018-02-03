Звонарева и Бачински вышли в финал турнира в Санкт-Петербурге

Россиянка Вера Звонарева и швейцарка Тимеа Бачински вышли в финал турнира в Санкт-Петербурге. Со счетом 6:4, 6:2 они переиграли китаянку Сюй Ифань и канадку Габриэлу Дабровски, "посеянных" под первым номером.

За 1 час 9 минут Звонарева и Бачински не выполнили ни одного эйса, допустили две двойные ошибки, а также реализовали пять брейк-пойнтов из восьми.

В финале Звонарева и Бачински встретятся с россиянкой Аллой Кудрявцевой и словенкой Катариной Среботник.

Санкт-Петербург

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 733 900 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Вера ЗВОНАРЕВА/Тимеа Бачински (Россия/Швейцария) – Сюй Ифань/Габриэла Дабровски (Китай/Канада) – 6:4, 6:2