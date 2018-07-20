Зигемунд, Мартич и Кирстя вышли в 1/4 финала турнира в Бухаресте

Немка Лаура Зигемунд, хорватка Петра Мартич и румынка Сорана Кирстя пробились в 1/4 финала турнира WTA в Бухаресте (Румыния). Уступили им, соответственно, словачка Анна Шмидлова, американка Клер Лю и бельгийка Марина Заневская.
Бухарест (Румыния)
Турнир WTA Bucharest Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Лаура Зигемунд (Германия) - Анна Шмидлова (Словакия) - 6:4, 3:6, 6:2
Петра Мартич (Хорватия, 4) - Клер Лю (США, Q) - 6:2, 6:7, 6:4
Сорана Кирстя (Румыния, 5) - Марина Заневская (Бельгия) - 6:2, 7:5
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