Журнал GQ назвал Серену Уильямс "женщиной" года в кавычках. Фанаты негодуют

Журнал GQ оказался в центре скандала в связи с обложкой своего номера. Американская теннисистка Серена Уильямс была названа журналом женщиной года, и при оформлении обложки слово "женщина" было заключено в кавычки.

Поклонники Уильямс-младшей были возмущены этим фактом, считая, что это очередное издевательство над внешностью теннисистки.

В 2018 году Серена Уильямс вернулась на корт после рождения ребенка и дошла до финалов Уимблдона и US Open.