Журнал GQ назвал Серену Уильямс "женщиной" года в кавычках. Фанаты негодуют

Журнал GQ оказался в центре скандала в связи с обложкой своего номера. Американская теннисистка Серена Уильямс была названа журналом женщиной года, и при оформлении обложки слово "женщина" было заключено в кавычки.
Поклонники Уильямс-младшей были возмущены этим фактом, считая, что это очередное издевательство над внешностью теннисистки.
В 2018 году Серена Уильямс вернулась на корт после рождения ребенка и дошла до финалов Уимблдона и US Open.
Michael B. Jordan & Serena Williams cover GQ’s 2018 Men & “Woman” (handwritten by @virgilabloh) Of The Year Issue. pic.twitter.com/c11bkrxZzr– Karen Civil (@KarenCivil) 12 ноября 2018 г.
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