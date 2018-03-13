Жук уступила Коллинз в третьем круге в Калифорнии

Россиянка Софья Жук не смогла выйти в четвертый круг крупного турнира в Индиан-Уэллсе. Со счетом 6:4, 6:4 ее переиграла американка Даниэлл Коллинз. Софья выполнила один эйс, допустила три двойные ошибки и дважды взяла чужую подачу, но четыре раза отдала свою. Коллинз далее встретится с Карлой Суарес-Наварро или Элиной Свитолиной.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 7 773 210 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Дэниэлл Роуз Коллинз (США, WC) - София ЖУК (Россия, WC) - 6:4, 6:4
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