01:35 | Теннис — WTA

Жук уступила Коллинз в третьем круге в Калифорнии


Россиянка Софья Жук не смогла выйти в четвертый круг крупного турнира в Индиан-Уэллсе. Со счетом 6:4, 6:4 ее переиграла американка Даниэлл Коллинз. Софья выполнила один эйс, допустила три двойные ошибки и дважды взяла чужую подачу, но четыре раза отдала свою. Коллинз далее встретится с Карлой Суарес-Наварро или Элиной Свитолиной.

Индиан-Уэллс (США) 

Турнир WTA BNP Paribas Open 

Призовой фонд 7 773 210 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Третий круг 

Дэниэлл Роуз Коллинз (США, WC) - София ЖУК (Россия, WC) - 6:4, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/indianwells/2018/

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