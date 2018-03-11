Жук с 12-го матчбола победила Рыбарикову в Индиан-Уэллсе

Россиянка София Жук вышла в третий круг крупного турнира в Индиан-Уэллсе. Со счетом 6:3, 2:6, 7:5 она переиграла словачку Магдалену Рыбарикову. Матч длился 2 часа 36 минут. Отметим, что Жук реализовала свой 12-й матчбол после того, как упустила 11 в гейме при счете 5:4. Далее россиянка встретится с американкой Даниэллой Коллинз.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 7 773 210 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

София ЖУК (Россия, WC) - Магдалена Рыбарикова (Словакия, 18) - 6:3, 2:6, 7:5