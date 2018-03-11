00:49 | Теннис — WTA

Жук с 12-го матчбола победила Рыбарикову в Индиан-Уэллсе

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Россиянка София Жук вышла в третий круг крупного турнира в Индиан-Уэллсе. Со счетом 6:3, 2:6, 7:5 она переиграла словачку Магдалену Рыбарикову. Матч длился 2 часа 36 минут. Отметим, что Жук реализовала свой 12-й матчбол после того, как упустила 11 в гейме при счете 5:4. Далее россиянка встретится с американкой Даниэллой Коллинз.

Индиан-Уэллс (США) 

Турнир WTA BNP Paribas Open 

Призовой фонд 7 773 210 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 

София ЖУК (Россия, WC) - Магдалена Рыбарикова (Словакия, 18) - 6:3, 2:6, 7:5 

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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ПанОптикум

Офигенная концовка! При счёте 5-4 и подаче Жук было 11(!) матч-поинтов. Затем под ноль взятая подача соперницы и практически идеальная своя. Больше всего понравились уверенность и настрой россиянки. Билась не за жизнь, а насмерть! Большая молодец!

01:04

shpasic

Сонечка - умничка!))

01:01

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