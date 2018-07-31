Жук и Макарова не смогли выйти во второй круг турнира в Вашингтоне

Румынская теннисистка Ана Богдан в первом круге турнира WTA в Вашингтоне обыграла Екатерину Макарову - 7:6 (7:2), 6:3. Японка Нао Хибино одержала победу над Софией Жук - 7:5, 6:4.

Также в следующий раунд вышли японка Наоми Осака и хорватка Донна Векич.

Вашингтон (США)

Турнир WTA Citi Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Ана Богдан (Румыния) - Екатерина МАКАРОВА (Россия, 4) - 7:6 (7:2), 6:3

Нао Хибино (Япония) - София ЖУК (Россия, Q) - 7:5, 6:4

Наоми Осака (Япония, 3) - Бернарда Пера (США) - 6:2, 7:6 (7:4)

Донна Векич (Хорватия, 7) - Кэролайн Доулхайд (США) - 6:3, 6:4