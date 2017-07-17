Зайя и Бертенс вышли во второй круг в Гштааде

Голландка Кики Бертенс в двух сетах обыграла сербку Александру Крунич в первом круге турнира WTA в Гштааде. Ее следующей соперницей станет немка Анна Зайя, победившая Патричу Марию Тиг из Румынии.

Также во второй раунд пробились американка Луиза Чирико, Ребекка Шрамкова из Словакии и немка Карина Виттхефт. А еще одна представительница Германии Мона Бартель в трех сетах уступила гречанке Марии Саккари.

Гштаад (Швейцария)

Турнир WTA Ladies Championship Gstaad

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Бертенс (Голландия, 2) – Крунич (Сербия) – 6:3, 6:1

Зайя (Германия, Q) – Тиг (Румыния) – 6:2, 6:3

Виттхефт (Германия, 6) – Солер-Эспиноса (Испания) – 6:3, 7:6 (7:5)

Чирико (США) – Смиткова (Чехия, Q) – 7:6 (7:5), 6:4

Саккари (Греция) – Бартель (Германия, 4) – 4:6, 6:3, 6:3

Шрамкова (Словакия) – Стоянович (Сербия) – 6:3, 6:4