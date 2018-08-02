Юрий Сапронов: "Свитолина не выступила в Москве по профессиональным причинам"

Украинский бизнесмен Юрий Сапронов опроверг информацию о том, что Элина Свитолина не выступила на турнире в Москве по политическим причинам. Он подчеркнул, что в любом случае поддерживает решение спортсменки.

– Элина приняла решение не играть. И я с ней согласен, – цитирует UbiTennis Сапронова. – Важно, что это решение продиктовано профессиональными соображениями. Предположим, Свитолина сыграла бы в Москве в турнире, который заканчивался 29 июля. А 30 июля начинается тяжелая серия турниров в США и Канаде. 6 августа Элине нужно защищать титул в Монреале. Переход от грунта к харду непрост – 8-10 дней, плюс акклиматизация и разница во времени.