Юлия Путинцева: "Перед финалом я перенервничала, накрутила себя"

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева после поражения в финале турнира WTA в Санкт-Петербурге от Кристины Младенович отметила, что провалила начало поединка из-за того, что нервничала перед его началом. По словам сопртсменки, ее соперница провела идеальный матч.

- На самом деле я немного перенервничала перед финалом, слишком много думала, накручивала себя, были разные мысли, - приводит пресс-служба турнира слова Путинцевой. - Поэтому где-то начало матча я провалила, потом начала выкарабкиваться. Но Кристина играла сегодня невероятно, показала очень хороший уровень, поэтому сегодня не все от меня зависело, надо ее поздравить - она провела идеальный матч!

Сегодня была очень сложная ситуация, я была очень уставшая. У меня были такие тяжелые матчи, и сегодня я не могла на 100% двигаться, как я обычно двигаюсь, и отыгрывать все глубоко. Но на матчболах я просто отпускала эту мысль – о том, что это все. И попадала в корт на каком-то кураже, так получилось.

На самом деле меня сегодня очень сильно поддерживали, мне было так приятно. Публика была настроена на борьбу и постоянно меня поддерживала, вытаскивала из сложных ситуаций. Мне здесь очень понравилось!