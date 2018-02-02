Юлия Гергес: "У Рыбакиной уже есть все, чтобы выигрывать титулы"

Юлия Гергес, которую победа над Еленой Рыбакиной в четвертьфинале St. Petersburg Ladies Trophy еще сильнее приблизила к Top-10, оценила потенциал 18-летней россиянки и рассказала, за счет чего смогла выиграть матч.

– В первом сете я уступала 0:3 и была удивлена тем, как соперница бьет по мячу. Очень быстро. Ее рейтинг совершенно не соответствует уровню ее тенниса. Елена – очень хороший игрок. Поэтому я довольна тем, как смогла воспользоваться своими шансами и вернуться в игру. Конечно, мне помог и мой опыт. Я приспособилась к ее скорости и смогла разгадать ее план на игру, – сказала Гергес. – У нее такой стиль, что она старается завершать игру в два-три удара. Мне нужно было много двигаться, но я знаю, что сейчас нахожусь в хорошей физической форме. Старалась заставлять ее совершить как можно больше ударов и этим поддавить в том числе психологически.

– Знали ли вы что-то о своей сопернице до матча и как можете оценить ее потенциал?

– У каждого игрока должно быть какое-то мощное оружие, за счет которого он может выигрывать титулы. Я думаю, у Елены уже это есть. К тому же у нее должна быть хорошая, грамотная команда. Если это так, то у нее все впереди.

– Ваша следующая соперница определится во встрече Петры Квитовой и Алены Остапенко. Будете смотреть? С кем предпочтете сыграть?

– Мне все равно. Смотреть, конечно, буду, потому что я фанат тенниса и смотрю почти все матчи. Думаю, игра у них будет очень быстрая. А кто победит, предсказать не возьмусь. (Мария НИКУЛАШКИНА)