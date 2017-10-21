Юлия Гергес: "С моей точки зрения, это был отличный финал"

Победительница "ВТБ Кубка Кремля" Юлия Гергес подчеркнула, что финал с Дарьей Касаткиной (6:1, 6:2) был не таким простым, как может показаться по счету. Теннисистка также назвала победу достойной наградой в конце сезона.

– На самом деле, это был не такой легкий матч, как может показаться по счету, – сказала Гергес. – Я приложила много усилий, чтобы показать такую игру. Даша – сложная соперница, она не отдает очки просто так, за каждое нужно было бороться. Думаю, что я показала очень хороший теннис высокого качества. Была очень стабильна. На мой взгляд, это был отличный финал. В начале второго сета было много брейк-пойнтов, и все могу повернуться.

– Благодаря этой победе вы попали на "малый" итоговый турнир в Жухае.

– (Улыбается). На самом деле, с понедельника у меня были запланированы каникулы в Дубае. Но я была готова к тому, что в том случае, если я возьму здесь титул, поеду в Жухай, так что придется все перебронировать.

– Свой последний титул вы выиграли в Штутгарте в 2011 году. Какой путь вы прошли за это время? И насколько ценна для вас эта победа?

– Этим титулом открылась новая глава в моей карьере. Два года назад мы начали работать с новой командой, и это наша первая совместная победа. До этого мы провели три финала, но все завершились поражениями. Я очень благодарна и рада, что мы завоевали этот титул вместе. Они вкладывают в работу со мной очень много усилий каждый день. Они всегда за меня, хотя это не всегда бывает легко. Они прикладывают множество усилий, и я тоже. Эта победа – достойная награда в конце сезона. (Мария НИКУЛАШКИНА)