Юлия Гергес: "Не могу поверить в то, что я выиграла "ВТБ Кубок Кремля"

Теннисистка Юлия Гергес после победного финального матча "ВТБ Кубка Кремля" против Дарьи Касаткиной (6:1, 6:2) отметила, что ей очень понравилось в Москве. Гергес также добавила, что не может поверить в свою победу.

– Уже 6 лет я шла к этому, для меня это эмоциональный момент, не могу в это поверить, – сказала во флеш-интервью Гергес. – Хочу разделить свои эмоции вместе с Дарьей Касаткиной. В прошлом году мне в Москве понравилось, несмотря на результат. Здесь мне очень нравится атмосфера. Я обязательно сюда вернусь, чтобы защитить свой титул.