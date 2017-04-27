Йоханна Конта: "Надеюсь, после возвращения Шараповой все переключатся на теннис"

Британская теннисистка Йоханна Конта отметила, что теннисному миру стоит уделять внимание самой игре, а не возвращению на корт Марии Шараповой. Россиянка в среду вернулась в игру после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. В первом круге турнира в Штутгарте она обыграла итальянку Роберту Винчи.

- Я считаю, что нам нужно говорить больше о теннисе, - приводит пресс-служба WTA слова Конты. - Я не знаю, сможет ли Шарапова быстро вернуться в игру. Все зависит от нее. Себя я не могу представить вне тенниса на 15 месяцев. Надеюсь, что после ее возвращения все сосредоточатся на теннисе, а не ее драме.