Йохан Элиаш: "Очевидно, что Шарапова никого не обманывала"

Глава совета директоров компании Head, являющейся спонсором Марии Шараповой, Йохан Элиаш выразил уверенность в том, что спортсменка не нарушала антидопинговые правила сознательно. Также он признался, что считает запрет мельдония, в употреблении которого она призналась, частью антироссийской кампании. Напомним, что Head продолжила поддерживать Шарапову, после того как стало известно о ее положительной допинг-пробе. Во вторник CAS сократил дисквалификацию россиянки с двух лет до 15 месяцев.

– Нет совершенно никаких свидетельств о том, что мельдоний, который принимала Мария, действительно повышает результаты. ВАДА не провело никакого клинического тестирования препарата, что, как минимум, странно, – приводит CNN слова Элиаша. – Никому не нравятся махинации в спорте, и с этим нужно бороться. Но в данном случае очевидно, что Мария никого не обманывала. Это – честная ошибка.

Кроме того, отмечу, что мельдоний был запрещен, потому что его использовали спортсмены из Восточной Европы. Возможно, это часть атаки на России. А я не думаю, что можно смешивать политику и спорт.