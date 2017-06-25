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Янкович и Севастова не смогли выйти на финал турнира в Мальорке против Чань Юнянь и Хингис

Тайванька Чань Юнянь и швейцарка Мартина Хингис выиграли турнир в Мальорке в парном разряде. Победу в финальном матче они одержали без борьбы - латвийка Анастасия Севастова, выступающая в паре с Еленой Янкович, не смогла выйти на корт. Отметим, что ранее Севастова победила в одиночном разряде.

Мальорка (Испания) 

Турнир WTA Mallorca Open 

Призовой фонд 226 750 долларов 

Открытые корты, трава 

Парный разряд 

Финал 

Чань Юнянь/Хингис (Тайвань/Швейцария, 1) - Янкович Е./Севастова (Сербия/Латвия) - отказ 2-й пары

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/mallorca/2017/11/

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