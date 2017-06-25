Янкович и Севастова не смогли выйти на финал турнира в Мальорке против Чань Юнянь и Хингис

Тайванька Чань Юнянь и швейцарка Мартина Хингис выиграли турнир в Мальорке в парном разряде. Победу в финальном матче они одержали без борьбы - латвийка Анастасия Севастова, выступающая в паре с Еленой Янкович, не смогла выйти на корт. Отметим, что ранее Севастова победила в одиночном разряде.

Мальорка (Испания)

Турнир WTA Mallorca Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, трава

Парный разряд

Финал

Чань Юнянь/Хингис (Тайвань/Швейцария, 1) - Янкович Е./Севастова (Сербия/Латвия) - отказ 2-й пары