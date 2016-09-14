WTA считает, что хакерская атака на базу ВАДА ошибочно поставила под сомнение репутацию спортсменов

Глава Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон подчеркнул, что хакеры, выложившие информацию о применении с разрешения ВАДА Сереной и Винус Уильямс запрещенных веществ, ошибочно ставят под сомнение репутацию спортсменов. По его словам, спортсменки действуют в соответствии с правилами.
– Процедуры теннисной антидопинговой программы позволяют спортсменам подавать заявление на получение разрешения на терапевтическое исключение при обоснованной необходимости по состоянию здоровья, – цитирует "Р-Спорт" Саймона. – Разрешение предоставляется независимой медицинской комиссией, которая рассматривает каждую заявку отдельно. Эти (хакерские атаки) преступные действия нарушают неприкосновенность частной жизни и ошибочно ставят под сомнение репутацию спортсменов, которые делали все по правилам, чтобы сохранить целостность в нашем виде спорта. Мы полностью поддерживаем ВАДА в их расследовании (взлома) с правоохранительными органами.
eric5347
Стив, ты это спосорам расскажи, они и так братьев не шибко жалуют
21:54
Снежик
не только репутацию спортсменов, а еще и репутацию ВАДА, допускающую сомнительные схемы фиговых листочков.
21:51
A.Alek
Это наверное нормально, что брать Уильямс на наркоте сидят, да пусть на героин переходят, скорее загнуться, а на гимнастку посмотрите, она им что родственница?
21:47