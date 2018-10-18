12:16 | Теннис — WTA

WTA поздравила Навратилову с днем рождения

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WTA в официальном Твиттере поздравил с днем рождения выдающуюся чешскую и американскую теннисистку Мартину Навратилову. 18-кратной победительнице турниров "Большого шлема" сегодня исполнилось 62 года.

Навратилова завершила карьеру в 1995 году, с 2001 по 2006 год выступала в паре и миксте. 

"Пора поздравить настоящую легенду WTA! C днем рождения, Мартина Навратилова!" - говорится в сообщении WTA.

 

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