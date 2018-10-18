WTA поздравила Навратилову с днем рождения

WTA в официальном Твиттере поздравил с днем рождения выдающуюся чешскую и американскую теннисистку Мартину Навратилову. 18-кратной победительнице турниров "Большого шлема" сегодня исполнилось 62 года.
Навратилова завершила карьеру в 1995 году, с 2001 по 2006 год выступала в паре и миксте.
"Пора поздравить настоящую легенду WTA! C днем рождения, Мартина Навратилова!" - говорится в сообщении WTA.
Time to celebrate a true #WTA Legend!– WTA (@WTA) 18 октября 2018 г.
Happy birthday @Martina Navratilova! 🎉🎂 pic.twitter.com/Q0EgJiNEcK
Загрузка...