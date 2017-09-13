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10:18 | ТЕННИС — WTA

WTA номинировала Касаткину на звание "Прорыв месяца"


WTA на своем официальном сайте сообщила, что россиянка Дарья Касаткина номинирована на звание "Прорыв месяца" по итогам августа. На завершившемся US Open 20-летняя теннисистка показала свой лучший результат на турнирах "Большого шлема", выйдя в четвертый круг соревнований в Нью-Йорке.

Также на награду претендуют американка 18-летняя София Кенин, которая одержала на Открытом чемпионате США первый матч уровня WTA, а также ее соотечественница 24-летняя Шелби Роджерс, выигравшая самый продолжительный женский матч в истории US Open.

Отметим, что ранее WTA номинировала Касаткину на лучший удар августа.

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