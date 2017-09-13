WTA номинировала Касаткину на звание "Прорыв месяца"

WTA на своем официальном сайте сообщила, что россиянка Дарья Касаткина номинирована на звание "Прорыв месяца" по итогам августа. На завершившемся US Open 20-летняя теннисистка показала свой лучший результат на турнирах "Большого шлема", выйдя в четвертый круг соревнований в Нью-Йорке.

Также на награду претендуют американка 18-летняя София Кенин, которая одержала на Открытом чемпионате США первый матч уровня WTA, а также ее соотечественница 24-летняя Шелби Роджерс, выигравшая самый продолжительный женский матч в истории US Open.

Отметим, что ранее WTA номинировала Касаткину на лучший удар августа.