WTA назовет организатора итогового турнира в апреле 2018-го

Женская теннисная ассоциация (WTA) назовет новое место проведения итоговых турниров года WTA Finals в апреле 2018-го. Об этом на состоявшейся в четверг в Сингапуре пресс-конференции объявили руководители WTA Стив Саймон и Мики Лоулер, сообщает в своем твиттере известная журналистка Кароль Бушар.
Напомним, что контракт на организацию итогового чемпионата с Сингапуром рассчитан до сезона-2018. На проведение WTA Finals в следующем цикле претендуют Санкт-Петербург, Манчестер, Прага, Шэньчжэнь и ряд американских городов. Также Сингапур ведет переговоры о том, чтобы оставить состязания элитной восьмерки у себя.
"Выбор должен быть сделан между лучшими и лучшими", – констатировала президент WTA Мики Лоулер.
WTA to announce in April where will next WTA Finals be. Manchester,St Petersburg,Prague&Shenzhen candidates.Talks to happen w/ Singapore too– Carole Bouchard (@carole_bouchard) 25 октября 2017 г.
Бней Иегуда
А Сингапур роскошен, чего уж там говорить.)) Это вам не болота!))
15:20
Бней Иегуда
Чтобы проводить в России, надо для начала хотя бы показывать.)) А то запихнули аж на Игру, зато второсортные кубок Кремля и Шугарпову кажут на главном.)) И матчи Тамбов-Курск, всякую лабуду.))
15:18
zoolord
Чмока просто дурень, чего его обсуждать. Конечно к нам в Россию, тут и думать нечего.
15:08
Don
Бней Иегуда, так ты на ещё больше количество лет отстаёшь от среднестатистического человека, мне кажется даже 3-х летний ребенок умнее тебя кандидат без ума)))
14:42
Бней Иегуда
Я бы в Сингапуре оставил. Питер вряд ли способен организовать лучше, отстаёт в развитии от Сингапура лет на 100 минимум.))
14:36