14:16 | Теннис — WTA

WTA назовет организатора итогового турнира в апреле 2018-го

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Женская теннисная ассоциация (WTA) назовет новое место проведения итоговых турниров года WTA Finals в апреле 2018-го. Об этом на состоявшейся в четверг в Сингапуре пресс-конференции объявили руководители WTA Стив Саймон и Мики Лоулер, сообщает в своем твиттере известная журналистка Кароль Бушар.

Напомним, что контракт на организацию итогового чемпионата с Сингапуром рассчитан до сезона-2018. На проведение WTA Finals в следующем цикле претендуют Санкт-Петербург, Манчестер, Прага, Шэньчжэнь и ряд американских городов. Также Сингапур ведет переговоры о том, чтобы оставить состязания элитной восьмерки у себя.

"Выбор должен быть сделан между лучшими и лучшими", – констатировала президент WTA Мики Лоулер.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Бней Иегуда

А Сингапур роскошен, чего уж там говорить.)) Это вам не болота!))

15:20

Бней Иегуда

Чтобы проводить в России, надо для начала хотя бы показывать.)) А то запихнули аж на Игру, зато второсортные кубок Кремля и Шугарпову кажут на главном.)) И матчи Тамбов-Курск, всякую лабуду.))

15:18

zoolord

Чмока просто дурень, чего его обсуждать. Конечно к нам в Россию, тут и думать нечего.

15:08

Don

Бней Иегуда, так ты на ещё больше количество лет отстаёшь от среднестатистического человека, мне кажется даже 3-х летний ребенок умнее тебя кандидат без ума)))

14:42

Бней Иегуда

Я бы в Сингапуре оставил. Питер вряд ли способен организовать лучше, отстаёт в развитии от Сингапура лет на 100 минимум.))

14:36