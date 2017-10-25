WTA назовет организатора итогового турнира в апреле 2018-го

Женская теннисная ассоциация (WTA) назовет новое место проведения итоговых турниров года WTA Finals в апреле 2018-го. Об этом на состоявшейся в четверг в Сингапуре пресс-конференции объявили руководители WTA Стив Саймон и Мики Лоулер, сообщает в своем твиттере известная журналистка Кароль Бушар.

Напомним, что контракт на организацию итогового чемпионата с Сингапуром рассчитан до сезона-2018. На проведение WTA Finals в следующем цикле претендуют Санкт-Петербург, Манчестер, Прага, Шэньчжэнь и ряд американских городов. Также Сингапур ведет переговоры о том, чтобы оставить состязания элитной восьмерки у себя.

"Выбор должен быть сделан между лучшими и лучшими", – констатировала президент WTA Мики Лоулер.