WTA будет использовать таймеры во время игр

WTA планирует жестче регламентировать использование времени на корте во время игры. Как сообщает официальный сайт ассоциации, для этого будет внедрено использование таймеров. Соответствующие изменения в правила будут вноситься постепенно. В 2018 году таймеры были опробованы в нескольких турнирах. В следующем году они появятся в турнирах категории Premier, а в 2020 году – во всех турнирах WTA.

Между розыгрышами теннисисткам будет даваться строго 25 секунд. Также им предоставят пять минут на разминку, минуту между разминкой и началом матча.