Вышедшая из квалификации Бартель выиграла турнир в Праге на глазах у Квитовой

Немка Мона Бартель выиграла турнир в Праге. В финале Бартель, пробившаяся из квалификации, одолела Кристину Плишкову. На игре присутствовала Петра Квитова, не выходившая на корт после нападения грабителя в декабре прошлого года. В начале мая чешка вернулась к тренировкам.
.@Petra_Kvitova in the house enjoying the #PragueOpen final! pic.twitter.com/G4uuE5wG7w– WTA (@WTA) 6 мая 2017 г.
Прага (Чехия)
Турнир WTA J&T Banka Prague Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
Бартель (Германия, Q) - Плишкова Кр. (Чехия) - 2:6, 7:5, 6:2