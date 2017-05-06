14:11 | ТЕННИС — WTA

Вышедшая из квалификации Бартель выиграла турнир в Праге на глазах у Квитовой

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Немка Мона Бартель выиграла турнир в Праге. В финале Бартель, пробившаяся из квалификации, одолела Кристину Плишкову. На игре присутствовала Петра Квитова, не выходившая на корт после нападения грабителя в декабре прошлого года. В начале мая чешка вернулась к тренировкам.

Прага (Чехия) 

Турнир WTA J&T Banka Prague Open 

Призовой фонд 226 750 долларов 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Финал 

Бартель (Германия, Q) - Плишкова Кр. (Чехия) - 2:6, 7:5, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/prague/2017/

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