Вышедшая из квалификации Бартель выиграла турнир в Праге на глазах у Квитовой

Немка Мона Бартель выиграла турнир в Праге. В финале Бартель, пробившаяся из квалификации, одолела Кристину Плишкову. На игре присутствовала Петра Квитова, не выходившая на корт после нападения грабителя в декабре прошлого года. В начале мая чешка вернулась к тренировкам.

Прага (Чехия)

Турнир WTA J&T Banka Prague Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Бартель (Германия, Q) - Плишкова Кр. (Чехия) - 2:6, 7:5, 6:2