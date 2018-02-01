Возняцки за 67 минут победила Потапову, отдав 16-летней россиянке всего один гейм

Первая ракетка мира датчанка Каролин Возняцки в матче второго круга St. Petersburg Ladies Trophy в двух сетах обыграла 16-летнюю россиянку Анастасию Потапову - 6:0, 6:1. Встреча продолжалась 67 минут.

В четвертьфинале Возняцки сыграет против еще одной россиянки Дарьи Касаткиной.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 733 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Каролин Возняцки (Дания, 1) - Анастасия ПОТАПОВА (Россия, WC) - 6:0, 6:1