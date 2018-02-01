20:00 | Теннис — WTA

Возняцки за 67 минут победила Потапову, отдав 16-летней россиянке всего один гейм

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Первая ракетка мира датчанка Каролин Возняцки в матче второго круга St. Petersburg Ladies Trophy в двух сетах обыграла 16-летнюю россиянку Анастасию Потапову - 6:0, 6:1. Встреча продолжалась 67 минут.

В четвертьфинале Возняцки сыграет против еще одной россиянки Дарьи Касаткиной.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 733 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Каролин Возняцки (Дания, 1) - Анастасия ПОТАПОВА (Россия, WC) - 6:0, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/petersburgladies/2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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бронепоезд

Урааааааааа! Чмока проявился,"девочки"(беня,мобил,берд ит.д) вы чё подругу бросили.

20:56

shpasic

так что, звезда обложек вынесет Касаткину?

20:29

hant64

Похоже, Насте насладиться теннисом в этом матче не удалось. Это, скорее, избиение младенца было, чем наслаждение.

20:15

Бней Иегуда

Восходящая звезда поцреотов...)) Не комильфо проигрывать с таким счётом теннисистке, которая вроде как не торт...))

20:10

Бней Иегуда

Хомяк следущий на выход.))

20:06