Возняцки за 67 минут победила Потапову, отдав 16-летней россиянке всего один гейм

Первая ракетка мира датчанка Каролин Возняцки в матче второго круга St. Petersburg Ladies Trophy в двух сетах обыграла 16-летнюю россиянку Анастасию Потапову - 6:0, 6:1. Встреча продолжалась 67 минут.
В четвертьфинале Возняцки сыграет против еще одной россиянки Дарьи Касаткиной.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 733 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Каролин Возняцки (Дания, 1) - Анастасия ПОТАПОВА (Россия, WC) - 6:0, 6:1
.@CaroWozniacki begins life at World No.1 with a 6-0, 6-1 win over Potapova!– WTA (@WTA) 1 февраля 2018 г.
Plays @DKasatkina next at @Formula_TX! pic.twitter.com/XMVXDYtkxp
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Урааааааааа! Чмока проявился,"девочки"(беня,мобил,берд ит.д) вы чё подругу бросили.
20:56
shpasic
так что, звезда обложек вынесет Касаткину?
20:29
hant64
Похоже, Насте насладиться теннисом в этом матче не удалось. Это, скорее, избиение младенца было, чем наслаждение.
20:15
Бней Иегуда
Восходящая звезда поцреотов...)) Не комильфо проигрывать с таким счётом теннисистке, которая вроде как не торт...))
20:10
Бней Иегуда
Хомяк следущий на выход.))
20:06