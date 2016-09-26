Возняцки вышла во второй круг турнира в Ухане

Датчанка Каролин Возняцки в двух сетах обыграла австралийку Саманту Стосур в первом круге турнира в Ухане. В другом поединке француженка Каролин Гарсия нанесла поражение Мирьяне Лучич-Барони из Хорватии. В следующем раунде она встретится с американкой Мэдисон Кис, а соперницей Возняцки станет чешка Катержина Синякова.
В матче второго круга еще одна представительница Чехии Каролина Плишкова победила соотечественницу Люси Шафаржову. А бельгийка Янина Викмайер уступила испанке Карле Суарес Наварро.
Ухань (Китай)
Турнир WTA 2016 Dongfeng Motor Wuhan Open
Призовой фонд 2 288 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Гарсия (Франция) – Лучич-Барони (Хорватия) – 6:2, 6:4
Возняцки (Дания) – Стосур (Австралия, 16) – 6:3, 6:2
Второй круг
Плишкова (Чехия, 5) – Шафаржова (Чехия) – 6:3, 7:5
Суарес Наварро (Испания, 7) – Викмайер (Бельгия) – 6:4, 6:3