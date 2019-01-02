Возняцки вышла во второй круг турнира в Окленде, Соррибес Тормо и Си Сувэй - в третий

Представительница Дании Каролин Возняцки пробилась во второй круг турнира в Окленде. Теннисистка обыграла немку Лауру Зигемунд - 6:3, 6:2. Поединок продолжался 1 час 22 минуты.

В других матчах дня представительница Испании Сара Соррибес Тормо и Си Сувэй из Тайвани пробились в третий круг соревнований. Испанка переиграла Кирстен Флипкенс из Бельгии (6:4, 1:6, 6:1), а представительница Тайвани - Монику Пуиг из Пуэрто-Рико (6:1, 7:6(7:3).

Окленд (Новая Зеландия)



Турнир WTA ASB Classic



Призовой фонд 226 750 долларов



Открытые корты, хард



Одиночный разряд



Первый круг



Каролин Возняцки (Дания, 1) - Лаура Зигемунд (Германия, LL) - 6:3, 6:2

Окленд (Новая Зеландия)

Турнир WTA ASB Classic

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Сара Соррибес Тормо (Испания) - Кирстен Флипкенс (Бельгия, 7) - 6:4, 1:6, 6:1



Си Сувэй (Тайвань, 3) - Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) - 6:1, 7:6(7:3)