Возняцки вышла во второй круг турнира в Мадриде

Датчанка Каролин Возняцки в матче первого круга турнира в Мадриде в трех сетах победила Монику Никулеску из Румынии.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 5 439 350 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Стосур (Австралия, 16) – Соррибес Тормо (Испания, WC) – 6:2, 6:0

Дуке-Мариньо (Колумбия, Q) – Гергес (Германия) – 6:3, 6:4

Чжэн Сайсай (Китай, Q) – Свитолина (Украина, 11) – 2:6, 7:6 (7:4), 6:3

Возняцки (Дания, 10) – Никулеску (Румыния) – 7:5, 6:7 (3:7), 6:4