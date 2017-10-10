Возняцки вышла во второй круг турнира в Гонконге, обыграв Бушар

В матче первого круга турнира в Гонконге датчанка Каролин Возняцки обыграла представительницу Канады Эжени Бушар – 6:1, 6:1.
Теннисистки провели на корте 59 минут. В следующей стадии турнира третья "сеяная" встретится с австралийкой Лизетт Кабрерой.
Гонконг (Китай)
Турнир WTA Prudential Hong Kong Tennis Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Возняцки (Дания, 3) – Бушар (Канада) – 6:1, 6:1
Материалы других СМИ
Платошкин Андрей
Вознгяцки молодец. А вот есть еще одна переоцененная теннисистка по фамилии Возняцки, там вечный лузер!
17:36
shpasic
молодец, Вознгяцки!
17:27