Возняцки вышла во второй круг турнира в Гонконге, обыграв Бушар

В матче первого круга турнира в Гонконге датчанка Каролин Возняцки обыграла представительницу Канады Эжени Бушар – 6:1, 6:1.

Теннисистки провели на корте 59 минут. В следующей стадии турнира третья "сеяная" встретится с австралийкой Лизетт Кабрерой.

Гонконг (Китай)

Турнир WTA Prudential Hong Kong Tennis Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Возняцки (Дания, 3) – Бушар (Канада) – 6:1, 6:1

Турнирная таблица здесь