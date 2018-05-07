Возняцки вышла в третий круг турнира в Мадриде

Теннисистка из Дании Каролин Возняцки обыграла австралийскую спортсменку Эшли Барти во втором круге турнира в Мадриде. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:2, 4:6, 6:4.
В следующем раунде Возняцки встретится с голандской теннисисткой Кики Бертенс, которая победила латвийскую спортсменку Анастасию Севастову со счетом 6:1, 6:4.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 6 045 855 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Каролин Возняцки (Дания, 2) – Эшли Барти (Австралия) – 6:2, 4:6, 6:4
Кики Бертенс (Голландия) – Анастасия Севастова (Латвия, 15) – 6:1, 6:4
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