Возняцки вышла в третий круг турнира в Мадриде

Теннисистка из Дании Каролин Возняцки обыграла австралийскую спортсменку Эшли Барти во втором круге турнира в Мадриде. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:2, 4:6, 6:4.

В следующем раунде Возняцки встретится с голандской теннисисткой Кики Бертенс, которая победила латвийскую спортсменку Анастасию Севастову со счетом 6:1, 6:4.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 045 855 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Каролин Возняцки (Дания, 2) – Эшли Барти (Австралия) – 6:2, 4:6, 6:4

Кики Бертенс (Голландия) – Анастасия Севастова (Латвия, 15) – 6:1, 6:4