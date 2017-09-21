Возняцки вышла в четвертьфинал турнира в Токио, Конта вылетела

Датчанка Каролин Возняцки обыграла американку Шелби Роджерс во втором круге турнира в Токио. Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:1, 6:4, при этом Возняцки проигрывала в третьем сете 0:3. В четвертьфинале она сыграет с победительницей матча Катержина Синякова (Чехия) – Доминика Цибулкова (Словакия).

В другой встрече Джоанна Конта из Великобритании уступила чешке Барборе Стрыцовой – 5:7, 6:7 (5:7). В следующем круге Стрыцова встретится с россиянкой Анастасией Павлюченковой.

Токио (Япония)

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open

Призовой фонд 890 100 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Возняцки (Дания, 3) – Роджерс (США) – 4:6, 6:1, 6:4

Стрыцова (Чехия) – Конта (Великобритания, 4) – 7:5, 7:6 (7:5)

Гарсия (Франция, 9) – Нара (Япония, WC) – 6:1, 6:3