Датчанка Каролин Возняцки вышла в четвертьфинал турнира в Окленде, обыграв хорватку Петру Мартич со счетом 6:2, 6:2.

В четвертьфинале Возняцки сыграет с американкой Софией Кенин, обыгравшей свою соотечественницу Варвару Лепченко – 6:4, 7:6 (8:6).

Окленд (Новая Зеландия)

Турнир WTA ASB Classic

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Возняцки (Дания, 1) - Мартич (Хорватия) - 6:2, 6:2

Гергес (Германия, 2) - Кузьмова В. (Словакия, Q) - 6:4, 6:0

Кенин (США, WC) - Лепченко (США) - 6:4, 7:6

Викери (США, Q) - Сепеде Ройг (Парагвай) - 6:2, 6:4

Си Сувэй (Тайвань) - Бонавантюр (Бельгия, Q) - 6:4, 6:3

Стрыцова (Чехия, 3) - Ларссон (Швеция) - 6:1, 6:7, 6:2

Херцог (Словения) - Флипкенс (Бельгия) - 6:4, 6:2