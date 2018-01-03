Датчанка Каролин Возняцки вышла в четвертьфинал турнира в Окленде, обыграв хорватку Петру Мартич со счетом 6:2, 6:2.
В четвертьфинале Возняцки сыграет с американкой Софией Кенин, обыгравшей свою соотечественницу Варвару Лепченко – 6:4, 7:6 (8:6).
Окленд (Новая Зеландия)
Турнир WTA ASB Classic
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Возняцки (Дания, 1) - Мартич (Хорватия) - 6:2, 6:2
Гергес (Германия, 2) - Кузьмова В. (Словакия, Q) - 6:4, 6:0
Кенин (США, WC) - Лепченко (США) - 6:4, 7:6
Викери (США, Q) - Сепеде Ройг (Парагвай) - 6:2, 6:4
Си Сувэй (Тайвань) - Бонавантюр (Бельгия, Q) - 6:4, 6:3
Стрыцова (Чехия, 3) - Ларссон (Швеция) - 6:1, 6:7, 6:2
Херцог (Словения) - Флипкенс (Бельгия) - 6:4, 6:2
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