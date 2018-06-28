Возняцки вышла в 1/2 финала турнира в Истбурне и может встретится с Касаткиной

Датчанка Каролин Возняцки в матче 1/4 финала турнира в Истбурне обыграла австралийку Эшли Барти со счетом 6:4, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час и 21 минуту.
Соперницей Каролины по полуфиналу станет победительница пары Дарья Касаткина (Россия) – Ангелик Кербер (Германия, 4).
Истборн (Великобритания)
Турнир WTA Nature Valley International
Призовой фонд 852 564 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Каролин Возняцки (Дания, 1) - Эшли Барти (Австралия, 8) - 6:4, 6:3
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