18:41 | Теннис — WTA

Возняцки вышла в 1/2 финала турнира в Истбурне и может встретится с Касаткиной


Датчанка Каролин Возняцки в матче 1/4 финала турнира в Истбурне обыграла австралийку Эшли Барти со счетом 6:4, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час и 21 минуту.

Соперницей Каролины по полуфиналу станет победительница пары Дарья Касаткина (Россия) – Ангелик Кербер (Германия, 4).

Истборн (Великобритания) 

Турнир WTA Nature Valley International 

Призовой фонд 852 564 долларов 

Открытые корты, трава 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал 

Каролин Возняцки (Дания, 1) - Эшли Барти (Австралия, 8) - 6:4, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/eastbourne/2018/

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Материалы других СМИ