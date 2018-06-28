Возняцки вышла в 1/2 финала турнира в Истбурне и может встретится с Касаткиной

Датчанка Каролин Возняцки в матче 1/4 финала турнира в Истбурне обыграла австралийку Эшли Барти со счетом 6:4, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час и 21 минуту.



Соперницей Каролины по полуфиналу станет победительница пары Дарья Касаткина (Россия) – Ангелик Кербер (Германия, 4).

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Nature Valley International

Призовой фонд 852 564 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Каролин Возняцки (Дания, 1) - Эшли Барти (Австралия, 8) - 6:4, 6:3