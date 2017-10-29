Возняцки выиграла Итоговый турнир WTA

Датчанка Каролин Возняцки в финале Итогового турнира WTA в Сингапуре обыграла американку Винус Уильямс со счетом 6:4, 6:4.

Для Возняцки это 27-й титул в карьере и второй в нынешнем сезоне. Она завершит год на третьем месте в рейтинге WTA.

Сингапур (Сингапур)

Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore by SCglobal

Призовой фонд 7 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Возняцки (Дания, 6) – В. Уильямс (США, 5) – 6:4, 6:4