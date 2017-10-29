16:16 | Теннис — WTA

Возняцки выиграла Итоговый турнир WTA

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Датчанка Каролин Возняцки в финале Итогового турнира WTA в Сингапуре обыграла американку Винус Уильямс со счетом 6:4, 6:4.

Для Возняцки это 27-й титул в карьере и второй в нынешнем сезоне. Она завершит год на третьем месте в рейтинге WTA.

Сингапур (Сингапур)

Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore by SCglobal

Призовой фонд 7 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Возняцки (Дания, 6) – В. Уильямс (США, 5) – 6:4, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/championships/2017/11/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (10)
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oleg.bob

Секс-символ женского тенниса!

16:33

oleg.bob

Секс- символ женского тенниса!

16:32

Bossonn

Что брату и таблетки не помогли? Совсем плохой стал...

16:32

Бней Иегуда

Третий год подряд выигрывают девушки, которые не имеют в активе мэйджора, но которые давно его заслужили, и пребывают в элите современного женского тенниса: Агнешка, Луковка, и Каро.)

16:31

Бней Иегуда

С такой Возняцки, Шараповой не место на центральном корте!)) Для тех, кто в теме.))

16:29

Thomas_Boy_

Несмотря на днищевый уровня современного женского тенниса, мне эта победа все равно очень приятна. Каролине браво! Что также радует, второй год подряд побеждают те, кому я симпатизирую.

16:29

maxcds

уровень никакой. обложка обыгрывает допингершу

16:26

Бней Иегуда

Умничка, Каро!)) Самая значимая победа в карьере!) Винус и Си, думаю, искренне рады за подругу.) Ждём теперь выигрыш мэйджора!))

16:26

shpasic

второй титул в сезоне - серьёзный успех! ещё бы Кубок Соли ей выиграть)

16:25

shpasic

не напрягаясь выиграла коммерческий турнир) теперь можно снова на обложку)

16:24