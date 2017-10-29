Возняцки выиграла Итоговый турнир WTA

Датчанка Каролин Возняцки в финале Итогового турнира WTA в Сингапуре обыграла американку Винус Уильямс со счетом 6:4, 6:4.
Для Возняцки это 27-й титул в карьере и второй в нынешнем сезоне. Она завершит год на третьем месте в рейтинге WTA.
Сингапур (Сингапур)
Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore by SCglobal
Призовой фонд 7 000 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Возняцки (Дания, 6) – В. Уильямс (США, 5) – 6:4, 6:4
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Bossonn
Что брату и таблетки не помогли? Совсем плохой стал...
16:32
Бней Иегуда
Третий год подряд выигрывают девушки, которые не имеют в активе мэйджора, но которые давно его заслужили, и пребывают в элите современного женского тенниса: Агнешка, Луковка, и Каро.)
16:31
Бней Иегуда
С такой Возняцки, Шараповой не место на центральном корте!)) Для тех, кто в теме.))
16:29
Thomas_Boy_
Несмотря на днищевый уровня современного женского тенниса, мне эта победа все равно очень приятна. Каролине браво! Что также радует, второй год подряд побеждают те, кому я симпатизирую.
16:29
maxcds
уровень никакой. обложка обыгрывает допингершу
16:26
Бней Иегуда
Умничка, Каро!)) Самая значимая победа в карьере!) Винус и Си, думаю, искренне рады за подругу.) Ждём теперь выигрыш мэйджора!))
16:26
shpasic
второй титул в сезоне - серьёзный успех! ещё бы Кубок Соли ей выиграть)
16:25
shpasic
не напрягаясь выиграла коммерческий турнир) теперь можно снова на обложку)
16:24