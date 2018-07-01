Возняцки - вторая в чемпионской гонке WTA, Шарапова - 20-я

Датчанка Каролин Возняцки благодаря победе на турнире в Истборне (Великобритания) поднялась с третьего на второе место в чемпионской гонке WTA.

Лучшей из россиянок остается Дарья Касаткина, занимающая девятую строчку. Мария Шарапова опустилась с 19-го на 20-е место.

Чемпионская гонка WTA

Положение на 2 июля

1 (1*). Симона Халеп (Румыния) – 5285 очков

2 (3). Каролина Возняцки (Дания) – 3840

3 (2). Петра Квитова (Чехия) – 3557

4 (4). Элина Свитолина (Украина) – 3050

5 (5). Ангелика Кербер (Германия) – 2916

6 (6). Слоан Стивенс (США) – 2663

7 (8). Каролина Плишкова (Чехия) – 2342

8 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 2308

9 (9). Дарья Касаткина (Россия) – 2230

10 (10). Элизе Мертенс (Бельгия) – 2147...

20 (19). Мария Шарапова (Россия) – 1247…

20 (19). МАРИЯ ШАРАПОВА (Россия) – 1247...

57 (58). АНАСТАСИЯ ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 640...

70 (67). АННА БЛИНКОВА (Россия) – 540...

85 (85). ЕЛЕНА ВЕСНИНА (Россия) – 437...

96 (96). ЕКАТЕРИНА МАКАРОВА (Россия) – 388

* – положение в предыдущем рейтинге