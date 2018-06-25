Возняцки - в третьем круге турнира в Истборне

Датчанка Каролин Возняцки выиграла у Камилы Джорджи из Италии во втором круге турнира в Истборне. Она стала второй участницей третьего круга после чешки Каролины Плишковой, обыгравшей россиянку Анастасию Павлюченкову. Остальные теннисистки еще продолжают матчи первого круга.

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Nature Valley International

Призовой фонд 852 564 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Кайя Канепи (Эстония) - Куруми Нара (Япония, Q) - 6:2, 6:4

Арина Соболенко (Белоруссия) - Сачия Викери (США, LL) - 4:6, 6:0, 6:1

Михаэла Бузарнеску (Румыния) - Пэн Шуай (Китай) - 5:7, 6:2, 6:1

Агнешка Радванска (Польша) - Тимеа Бабош (Венгрия) - 6:3, 6:1

Александра Крунич (Сербия) - Андреа Сестини-Главачкова (Чехия, Q) - 7:5, 6:3

Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) - Саманта Стосур (Австралия, WC) - 5:7, 7:6 (7:3), 6:3

Кристина Младенович (Франция) - Хизер Уотсон (Великобритания, WC) - 6:7 (2:7), 7:5, 6:3

Хэрриет Дарт (Великобритания, WC) - Кристина Плишкова (Чехия, Q) - 7:5, 3:6, 6:3

Второй круг

Каролин Возняцки (Дания, 1) - Камила Джорджи (Италия) - 6:2, 6:3