Возняцки в трех сетах победила Ван Цян, Бушар уступила Рыбариковой

Датчанка Каролин Возняцки победила китаянку Ван Цян в матче первого круга турнира в Пекине. Встреча, продолжавшаяся 1 час и 59 минут, завершилась со счетом 6:1, 6:7, 6:1 в пользу пятой "ракетки" турнира.

Во втором круге Возняцки встретится с россиянкой Анастасией Павлюченковой.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 6 381 679 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Возняцки (Дания, 5) - Ван Цян (Китай) - 6:1, 6:7, 6:1

Чжан Шуай (Китай) - Путинцева (Казахстан) - 6:4, 6:4

Рыбарикова (Словакия) - Бушар (Канада, WC) - 6:4, 6:3