Возняцки в трех сетах победила Ван Цян, Бушар уступила Рыбариковой

Датчанка Каролин Возняцки победила китаянку Ван Цян в матче первого круга турнира в Пекине. Встреча, продолжавшаяся 1 час и 59 минут, завершилась со счетом 6:1, 6:7, 6:1 в пользу пятой "ракетки" турнира.
Во втором круге Возняцки встретится с россиянкой Анастасией Павлюченковой.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 6 381 679 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Возняцки (Дания, 5) - Ван Цян (Китай) - 6:1, 6:7, 6:1
Чжан Шуай (Китай) - Путинцева (Казахстан) - 6:4, 6:4
Рыбарикова (Словакия) - Бушар (Канада, WC) - 6:4, 6:3
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shpasic
вот и раздавай кому попало Wild Card.
11:47