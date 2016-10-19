Возняцки – в 1/4 финала турнира в Люксембурге

Каролин Возняцки пробилась в 1/4 финала турнира в Люксембурге. В матче второго круга датчанка победила немку Сабину Лисицки – 3:6, 6:2, 6:3. Также в 1/4 финала вышли Моника Никулеску, Юханна Ларссон, Дениса Аллертова, Кики Бертенс и Андреа Петкович.

Люксембург (Люксембург)

Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Возняцки (Дания, 2) – Лисицки (Германия) – 3:6, 6:2, 6:3

Петкович (Германия) – Гарсия К. (Франция, 4) – 6:1, 6:1

Аллертова (Чехия) – Смиткова (Чехия, Q) – 3:6, 7:6 (7:4), 6:3

Бертенс (Голландия, 3) – Шмидлова А. (Словакия) – 6:3, 6:1

Ларссон (Швеция, 8) – Бартель (Германия) – 6:1, 6:4

Никулеску (Румыния) – Скьявоне (Италия, WC) – 3:6, 7:5, 6:4