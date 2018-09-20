Возняцки уступила Джорджи на турнире в Токио

Датская теннисистка Каролин Возняцки, посеянная под первым номером на турнире в Токио (Япония), уступила итальянке Камиле Джорджи (2:6, 6:2, 4:6) во втором круге. Матч продолжался два часа и шесть минут.

В 1/4 финала итальянская теннисистка сыграет с представительницей Белоруссии Викторией Азаренко.

Токио (Япония)

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open

Призовой фонд 733 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Камила Джорджи (Италия) - Каролин Возняцки (Дания, 1, WC) - 6:2, 2:6, 6:4