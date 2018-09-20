Возняцки уступила Джорджи на турнире в Токио

Датская теннисистка Каролин Возняцки, посеянная под первым номером на турнире в Токио (Япония), уступила итальянке Камиле Джорджи (2:6, 6:2, 4:6) во втором круге. Матч продолжался два часа и шесть минут.
В 1/4 финала итальянская теннисистка сыграет с представительницей Белоруссии Викторией Азаренко.
Токио (Япония)
Турнир WTA Toray Pan Pacific Open
Призовой фонд 733 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Камила Джорджи (Италия) - Каролин Возняцки (Дания, 1, WC) - 6:2, 2:6, 6:4