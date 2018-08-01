Возняцки снялась с турнира в Вашингтоне из-за травмы ноги

Вторая ракетка мира Каролин Возняцки снялась с теннисного турнира в Вашингтоне, который проходит с 30 июля по 5 августа. Причиной отказа датской теннисистки от участия в турнире по информации официального сайта WTA стала травма правой ноги.

В первом круге турнира датчанка должна была встретиться с украинкой Ангелиной Калининой. Место Возняцки займет бельгийка Исалин Бонавентюр.

Действующей победительницей турнира в Вашингтоне является российская теннисистка Екатерина Макарова.