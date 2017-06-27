17:45 27 июня | ТЕННИС — WTA

Возняцки снялась обнаженной для журнала (18+)

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Датская теннисистка Каролин Возняцки приняла участие в фотосессии для журнала ESPN Body. По словам спортсменки, она довольна результатом.

"Горжусь и восхищаюсь этим фото", - написала Возняцки на странице в Инстаграме.

 

Proud and excited for this one! Thank you #ESPNBody for the cover!!

Публикация от Caroline Wozniacki (@carowozniacki) Июн 27 2017 в 7:24 PDT

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КОММЕНТАРИИ (8)
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РУССКИЙ КОНФИДЕРАСТ

Ау, ""ценители женской красоты"", а у шары шугарповны сахарковой даже залететь сил не хватает!!! Видимо, ""там"" тоже ТРАВМЫ..... Сидит, ""бидалага"", на плёнку мемуары надиктовывает.

19:12 27 июня

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Слабенько. Фотошоп.

19:11 27 июня

Millwall82

karlikf1, согласен, с другого ракурса было бы интереснее)

18:34 27 июня

Millwall82

Они там сговорились что ли? Ждем Шарапову и Азаренко)

18:33 27 июня

marksan

Фи! Шкидла!

18:26 27 июня

shpasic

а откроешь журнал - и там Сереночка)

18:07 27 июня

karlikf1

Да чего там снялась - ничего не видать!

18:05 27 июня

PvsZ

Тема не раскрыта.

17:55 27 июня