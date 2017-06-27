Возняцки снялась обнаженной для журнала (18+)

Датская теннисистка Каролин Возняцки приняла участие в фотосессии для журнала ESPN Body. По словам спортсменки, она довольна результатом.
"Горжусь и восхищаюсь этим фото", - написала Возняцки на странице в Инстаграме.
Датская теннисистка Каролин Возняцки приняла участие в фотосессии для журнала ESPN Body. По словам спортсменки, она довольна результатом.
"Горжусь и восхищаюсь этим фото", - написала Возняцки на странице в Инстаграме.
РУССКИЙ КОНФИДЕРАСТ
Ау, ""ценители женской красоты"", а у шары шугарповны сахарковой даже залететь сил не хватает!!! Видимо, ""там"" тоже ТРАВМЫ..... Сидит, ""бидалага"", на плёнку мемуары надиктовывает.
19:12 27 июня
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Слабенько. Фотошоп.
19:11 27 июня
Millwall82
karlikf1, согласен, с другого ракурса было бы интереснее)
18:34 27 июня
Millwall82
Они там сговорились что ли? Ждем Шарапову и Азаренко)
18:33 27 июня
marksan
Фи! Шкидла!
18:26 27 июня
shpasic
а откроешь журнал - и там Сереночка)
18:07 27 июня
karlikf1
Да чего там снялась - ничего не видать!
18:05 27 июня
PvsZ
Тема не раскрыта.
17:55 27 июня