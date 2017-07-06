Возняцки снова снялась обнаженной для журнала (18+)

Датская теннисистка Каролин Возняцки, принявшая участие в фотосессии для журнала ESPN Body, выложила одну из фотографий в своем Инстаграме. 26-летняя спортсменка уже не первый раз снимается обнаженной для глянцевых журналов.

2017 @ESPN #Bodyissue Публикация от Caroline Wozniacki (@carowozniacki) Июл 5 2017 в 8:29 PDT