00:30 | ТЕННИС — WTA

Возняцки снова снялась обнаженной для журнала (18+)

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Датская теннисистка Каролин Возняцки, принявшая участие в фотосессии для журнала ESPN Body, выложила одну из фотографий в своем Инстаграме. 26-летняя спортсменка уже не первый раз снимается обнаженной для глянцевых журналов. 

 

2017 @ESPN #Bodyissue

Публикация от Caroline Wozniacki (@carowozniacki) Июл 5 2017 в 8:29 PDT

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КОММЕНТАРИИ (6)
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oleg.bob

У неё склонность к обнажению!

02:42

Millwall82

Лобок побрит и ладно)))) фигура кроме груди зачет)))

02:00

Алый Дракон

Не, эротика - это не про Возняцки )...

00:54

Thomas_Boy_

Лучше бы играть нормально начала.

00:46

Gogoon199

Когда уже видео-то снимет?)))

00:43

ЗлобныйЖиртрест

Непотребство какое-то

00:41