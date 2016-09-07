09:50 | ТЕННИС — WTA

Возняцки рассказала, что Радванска выходит замуж

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Агнешка Радванска планирует в ближайшее время выйти замуж. Об этом на пресс-конференции в Нью-Йорке после победы в четвертьфинале US Open сообщила ее приятельница Каролин Возняцки.

Отвечая на вопрос о том, сохраняют ли, как и раньше, дружеские отношения теннисистки, имеющие польские корни – Возняцки, сестры Радванские и Ангелик Кербер, с которой датчанке предстоит играть в полуфинале – экс-первая ракетка мира сказала: "Не думаю, что многое изменилось. Мы снова могли бы вместе провести отпуск, но дело в том, что Агнешка выходит замуж, и это очень неожиданно. Мы хотели отдохнуть девичьей компанией, а получается, все заняты своими делами".

Мужем Радванской, занимающей четвертое место в мировом рейтинге, судя по всему, станет ее спарринг-партнер Давид Цельт, с которым она встречается некоторое время, сообщает Tennis World.

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