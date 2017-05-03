Возняцки проиграла Остапенко в Праге

Датчанка Каролин Возняцки в трех сетах уступила Елене Остапенко из Латвии во втором круге турнира WTA в Праге. Соперница Остапенко по четвертьфиналу определится в дуэли хорватки Аны Конюх и хозяйки корта Маркеты Вондроушовой.

Прага (Чехия)

Турнир WTA J&T Banka Prague Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Остапенко (Латвия) – Возняцки (Дания, 2) – 5:7, 6:3, 7:6 (7:5)