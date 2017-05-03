Возняцки проиграла Остапенко в Праге

Датчанка Каролин Возняцки в трех сетах уступила Елене Остапенко из Латвии во втором круге турнира WTA в Праге. Соперница Остапенко по четвертьфиналу определится в дуэли хорватки Аны Конюх и хозяйки корта Маркеты Вондроушовой.
Прага (Чехия)
Турнир WTA J&T Banka Prague Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Остапенко (Латвия) – Возняцки (Дания, 2) – 5:7, 6:3, 7:6 (7:5)
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Интересно получается, вылетели почти все фавориты: Каролина Плишкова, Возняцки, прошлогодняя победительница Шафаржова из-за болезни сегодня не смогла сыграть...
19:35