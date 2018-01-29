Возняцки поднялась на первое место в рейтинге WTA

Датская теннисистка Каролин Возняцки заняла первое место в обновленном рейтинге WTA, информирует пресс-служба организации.

27-летняя спортсменка поднялась на первую строчку, благодаря победе над Симоной Халеп в финале Australian Open. Возняцки выиграла первый турнир "Большого шлема" в своей карьере.

Халеп опустилась на второе место. На третью строчку поднялась украинка Элина Свитолина. Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова опустилась 17-е место.

Рейтинг WTA от 29 января:

1 (2). Каролин Возняцки (Дания) – 7965 очков

2 (1). Симона Халеп (Румыния) – 7715

3 (4). Элина Свитолина (Украина) – 6085

4 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6050

5 (6). Каролина Плишкова (Чехия) – 5445

6 (7). Елена Остапенко (Латвия) – 4901

7 (8). Каролин Гарсия (Франция) – 4495

8 (5). Винус Уильямс (США) – 4278

9 (16). Ангелик Кербер (Германия) – 3031

10 (11). Кристина Младенович (Франция) – 2935…

17 (14). Светлана Кузнецова (Россия) – 2462...

21 (19). Елена Веснина (Россия) – 2160...

22 (18). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 2125

23 (25). Дарья Касаткина (Россия) – 1965...

35 (31). Екатерина Макарова (Россия) – 1375...

41 (48). Мария Шарапова (Россия) – 1246...

76 (63). Наталья Вихлянцева (Россия) – 861...

84 (92). Екатерина Александрова (Россия) – 709.

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