Возняцки - первая финалистка итогового турнира WTA в Сингапуре

Датчанка Каролин Возняцки обыграла в двух сетах чешку Каролину Плишкову в полуфинале итогового турнире WTA в Сингапуре. В финале она встретится с победительницей пары Винус Уильямс - Каролин Гарсия.
Сингапур (Сингапур)
Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore by SCglobal
Призовой фонд 7 000 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Возняцки (Дания, 6) - Плишкова Кар. (Чехия, 3) - 7:6 (11:9), 6:3
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Бней Иегуда
Первый сет эпичный получился.)) 8-й финал Каро в сезоне!) И 2-й финал на Итоговом.) Плишковой сезон тоже в актив, порулила чуток.) Зы. Симонка закрывает сезон в статусе первой ракетки мира.)
13:16
Thomas_Boy_
Да.
13:15