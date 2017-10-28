Возняцки - первая финалистка итогового турнира WTA в Сингапуре

Датчанка Каролин Возняцки обыграла в двух сетах чешку Каролину Плишкову в полуфинале итогового турнире WTA в Сингапуре. В финале она встретится с победительницей пары Винус Уильямс - Каролин Гарсия.

Сингапур (Сингапур)

Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore by SCglobal

Призовой фонд 7 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Возняцки (Дания, 6) - Плишкова Кар. (Чехия, 3) - 7:6 (11:9), 6:3