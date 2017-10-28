13:08 | Теннис — WTA

Возняцки - первая финалистка итогового турнира WTA в Сингапуре

2

Датчанка Каролин Возняцки обыграла в двух сетах чешку Каролину Плишкову в полуфинале итогового турнире WTA в Сингапуре. В финале она встретится с победительницей пары Винус Уильямс - Каролин Гарсия.

Сингапур (Сингапур)

Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore by SCglobal

Призовой фонд 7 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Возняцки (Дания, 6) - Плишкова Кар. (Чехия, 3) - 7:6 (11:9), 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/championships/2017/

2
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Бней Иегуда

Первый сет эпичный получился.)) 8-й финал Каро в сезоне!) И 2-й финал на Итоговом.) Плишковой сезон тоже в актив, порулила чуток.) Зы. Симонка закрывает сезон в статусе первой ракетки мира.)

13:16

Thomas_Boy_

Да.

13:15