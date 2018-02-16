Возняцки переиграла Кербер в четвертьфинале турнира в Дохе

Первая ракетка мира Каролин Возняцки обыграла в трех стеах немку Ангелик Кербер в четвертфинале турнира в Дохе. Матч длился 2 часа 23 минуты.

В полуфинале Возняцки сыграет с победительницей пары Петра Квитова (Чехия) - Юлия Гергес (Германия).

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar Total Open 2018

Призовой фонд 2 897 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Каролин Возняцки (Дания, 1) - Ангелик Кербер (Германия, 8) - 7:6 (7:4), 1:6, 6:3