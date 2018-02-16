Возняцки переиграла Кербер в четвертьфинале турнира в Дохе

Первая ракетка мира Каролин Возняцки обыграла в трех стеах немку Ангелик Кербер в четвертфинале турнира в Дохе. Матч длился 2 часа 23 минуты.
В полуфинале Возняцки сыграет с победительницей пары Петра Квитова (Чехия) - Юлия Гергес (Германия).
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar Total Open 2018
Призовой фонд 2 897 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Каролин Возняцки (Дания, 1) - Ангелик Кербер (Германия, 8) - 7:6 (7:4), 1:6, 6:3
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