Возняцки отдала Свитолиной два гейма на итоговом турнире в Сингапуре

Датчанка Каролин Возняцки победила украинку Элину Свитолину в первом матче на итоговом турнире WTA в Сингапуре. Встреча продолжалась 59 минут и закончилась со счетом 6:2, 6:0.

Ранее в "красной группе" Симона Халеп обыграла Каролин Гарсию.

Сингапур (Сингапур)

Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore by SCglobal

Призовой фонд 7 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Красная группа

Возняцки (Дания, 6) – Свитолина (Украина, 4) – 6:2, 6:0