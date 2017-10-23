Возняцки отдала Свитолиной два гейма на итоговом турнире в Сингапуре

Датчанка Каролин Возняцки победила украинку Элину Свитолину в первом матче на итоговом турнире WTA в Сингапуре. Встреча продолжалась 59 минут и закончилась со счетом 6:2, 6:0.
Ранее в "красной группе" Симона Халеп обыграла Каролин Гарсию.
Сингапур (Сингапур)
Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore by SCglobal
Призовой фонд 7 000 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Красная группа
Возняцки (Дания, 6) – Свитолина (Украина, 4) – 6:2, 6:0
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