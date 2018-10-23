Возняцки обыграла Квитову на Итоговом турнире года

Датчанка Каролин Возняцки взяла верх над чешкой Петрой Квитовой на Итоговом турнире года в Сингапуре. В первом туре Возняцки уступила другой представительнице Чехии Каролине Плишковой, а Квитова - украинке Элине Свитолиной.

Сингапур (Сингапур)

Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global

Призовой фонд 7 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Белая группа

Каролин Возняцки (Дания, 2) - Петра Квитова (Чехия, 4) - 7:5, 3:6, 6:2