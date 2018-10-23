17:10 | Теннис — WTA

Возняцки обыграла Квитову на Итоговом турнире года

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Датчанка Каролин Возняцки взяла верх над чешкой Петрой Квитовой на Итоговом турнире года в Сингапуре. В первом туре Возняцки уступила другой представительнице Чехии Каролине Плишковой, а Квитова - украинке Элине Свитолиной.

Сингапур (Сингапур) 

Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global 

Призовой фонд 7 000 000 долларов 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Белая группа 

Каролин Возняцки (Дания, 2) - Петра Квитова (Чехия, 4) - 7:5, 3:6, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/championships/2018/

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