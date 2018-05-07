Возняцки награждена рыцарским орденом Дании

Теннисистка Каролин Возняцки была удостоена ордена "Даннеброг", который является вторым по значимости рыцарским орденом Дании.

27-летняя теннисистка завоевала 28 титулов WTA в одиночном разряде и дважды, в 2010 и 2011 годах, становилась первой ракеткой мира. Сейчас Возняцки находится на втором месте рейтинга. Опережает ее румынская спотсменка Симона Халеп. Замыкает тройку лидеров испанка Мугуруса Гарбинье.

– Горжусь тем, что сегодня получила рыцарский орден Даннеброга! Для меня это огромная честь, – написала Возняцки в своем Твиттере.